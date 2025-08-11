Міноборони допустило до експлуатації вісім нових українських бойових роботів

У липні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Усі вони – українського виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Більшість нових НРК призначені для виконання логістичних і спеціальних завдань, а також для евакуації поранених. Серед липневих новинок є універсальні багатофункціональні платформи, здатні працювати в різних погодних умовах і долати значні дистанції.

Машини сконструйовані на гусеничних або колісних шасі та обладнані сучасними системами зв’язку й передачі відео.

Від початку 2025 року Міноборони вже допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, усі – українського виробництва. Для порівняння, у 2024 році було введено майже 60 НРК, а у 2023-му — 13.

Додамо, у червні 2025 року Міноборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.