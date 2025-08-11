- Категорія
Міноборони запустило прямі закупівлі вживаних транспортних засобів для потреб ЗСУ: що відомо
Міністерство оборони України спростило процедуру закупівель вживаної техніки для потреб ЗСУ. Тепер бойові підрозділи зможуть самостійно купувати пікапи, квадроцикли та мотоцикли для виконання завдань на передовій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.
"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли", — зазначив Шмигаль.
За його словами, закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.
Міністр зауважив, що тепер військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань.
"Реалізуємо ключовий пріоритет Міністерства із забезпечення наших воїнів усім необхідним", — додав він.
Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль 22 липня під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив, що наступного року наша держава потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону.