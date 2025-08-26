Запланована подія 2

Нова цифрова система підвищить прозорість оборонних закупівель – Міноборони

військова техніка, ЗСУ, оборона
МО запускає нову систему контролю якості ОПК / Міноборони

Міністерство оборони України активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цифровізація оборонних закупівель

Нова цифрова система покликана підвищити прозорість оборонних закупівель та зміцнити довіру до вітчизняних виробників озброєння і військової техніки.

Система допоможе:

  • автоматизувати та уніфікувати процеси державного гарантування якості продукції, зробивши їх більш прозорими; 
  • підвищить ефективність планування, координації та контролю виконання цих робіт.

На сайті Міністерства оборони у розділі "Діяльність – Закупівельна" запрацювала тестова версія відкритої частини нової цифрової системи. Користувачі можуть ознайомитися з:

  • основними напрямами та принципами роботи системи державного гарантування якості;
  • актуальною законодавчою базою у цій сфері;
  • стандартами НАТО серії AQAP, що прийняті в Україні як військові стандарти.

Іншомовні версії стандартів із перекладом українською можна отримати, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько