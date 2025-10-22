Запланована подія 2

Спрощення закупівель для фронту: військові частини зможуть напряму купувати дрони та РЕБ

Кабмін дозволив військовим напряму купувати дрони та комплектуючі / Міноборони

Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту. Зміни були ініційовані Міністерством оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони", – прокоментував Міністр оборони Денис Шмигаль.

Прямі закупівлі 

Ключова зміна полягає в тому, що відтепер військові частини зможуть напряму закуповувати не лише готові системи, а й їхні складові частини, такі як:

  • електродвигуни;
  • акумулятори;
  • інші уніфіковані комплектуючі.

Раніше процес закупівлі компонентів дронів та РЕБ був ускладнений необхідністю для постачальників збирати повний пакет документів на кожен кодифікований виріб. 

Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, ці перепони знімаються.

Зауважимо, що Міноборони активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.

Автор:
Тетяна Бесараб