Україна стає світовим лідером у сфері безпілотників та прагне вийти на міжнародні ринки – Bloomberg

Україна стала наддержавою у сфері безпілотників, виробляючи мільйони одиниць для ударів по цілях РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Щорічно країна випускає до 4 мільйонів дронів різних типів, які використовуються для ударів по російських цілях як на лінії фронту, так і в глибині території агресора. Для порівняння, за деякими оцінками, США виробляють близько 100 000 військових безпілотників на рік.

Українська оборонна промисловість, загартована роками повномасштабної війни, тепер прагне вийти на міжнародні ринки. Попри фінансові труднощі, українські компанії активно шукають можливості для створення безпечніших виробничих ліній за кордоном та експорту своїх передових знань і продукції.

Європейські військові, які усвідомлюють уроки війни на східному фланзі та відчайдушно намагаються накопичити власну зброю, стають ключовими потенційними ринками.

Як повідомляє Bloomberg, перед недавнім візитом президента Володимира Зеленського до Білого дому Україна вела просунуті переговори щодо угоди, яка може передбачати експорт українських безпілотників, вироблених у США або Європі, для потреб американських військових.

Україна та Велика Британія також планують найближчими місяцями розпочати спільне виробництво безпілотників-перехоплювачів для боротьби з масованими атаками російських БпЛА типу Shahed, які завдають значної шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Міжнародні інвестції

Українські виробники вже розпочали міжнародну експансію, залучаючи іноземні інвестиції та створюючи виробничі майданчики за кордоном.

Компанія Skyeton, що спеціалізується на легких дронах спостереження здатністю літати понад 24 години, стала піонером. Вона відкрила свій перший виробничий об'єкт за межами України у Словаччині минулого року. Завод залучив понад 10 мільйонів євро (11,6 мільйона доларів) іноземних інвестицій. Skyeton також оголосила про партнерство в Данії та Великій Британії.

Данія цього року виділила 500 мільйонів крон (77 мільйонів доларів США) на допомогу українським зброярським компаніям у налагодженні виробництва на території Данії. Першим проєктом стане виробництво ракетного палива для компанії Fire Point, розробника крилатої ракети Flamingo з дальністю польоту 3000 кілометрів.

3 листопада президент Зеленський підтвердив наміри України щодо розвитку оборонного експорту, заявивши про плани відкрити цього року представництва з продажу зброї у Берліні та Копенгагені.

Перевага українських розробок

Тиск бойових дій змусив українських виробників безпілотників впроваджувати ітерації та вдосконалення набагато швидше, ніж компанії в більш мирних умовах.

"Українські дрони просто мають більші можливості", – зазначив Конрад Ітурбе, іспанський інженер-програміст, який з 2022 року допомагає українським військовим і компаніям адаптувати комерційні безпілотники для бойового використання.

Він додав, що ключовою перевагою є конструкція: "Їхні компоненти не є спеціалізованими. Вони зроблені таким чином, щоб їх можна було ремонтувати в польових умовах, змішувати та поєднувати з іншими дронами".

Нагадаємо, що за останній рік українське виробництво безпілотників зросло на 900%, перетворивши розвиток дронобудування на ключову відповідь України на тривалу війну. Це дозволяє адаптувати тактику бою до сучасних реалій та задовольняти нагальні потреби фронту.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.