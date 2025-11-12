Украина становится мировым лидером в сфере беспилотников и стремится выйти на международные рынки – Bloomberg

Украина стала сверхдержавой в сфере беспилотников, производя миллионы единиц для ударов по целям РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Ежегодно страна выпускает до 4 миллионов дронов разных типов, которые используются для ударов по российским целям как на линии фронта, так и в глубине территории агрессора. Для сравнения, по некоторым оценкам, США производят около 100 тысяч военных беспилотников в год.

Украинская оборонная промышленность, закаленная годами полномасштабной войны, теперь стремится выйти на международные рынки. Несмотря на финансовые трудности, украинские компании активно ищут возможности для создания более безопасных производственных линий за рубежом и экспорта своих передовых знаний и продукции.

Европейские военные, осознающие уроки войны на восточном фланге и отчаянно пытающиеся накопить собственное оружие, становятся ключевыми потенциальными рынками.

Как сообщает Bloomberg, перед недавним визитом президента Владимира Зеленского в Белый дом Украина вела продвинутые переговоры по соглашению, которое может предусматривать экспорт украинских беспилотников, произведенных в США или Европе, для нужд американских военных.

Украина и Великобритания также планируют в ближайшие месяцы начать совместное производство беспилотников-перехватчиков для борьбы с массированными атаками российских БПЛА типа "Шахед", которые наносят значительный ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре.

Международные инвестиции

Украинские производители уже приступили к международной экспансии, привлекая иностранные инвестиции и создавая производственные площадки за рубежом.

Компания Skyeton, специализирующаяся на легких дронах наблюдения способностью летать более 24 часов, стала пионером. Она открыла свой первый производственный объект за пределами Украины в Словакии в прошлом году. Завод привлек более 10 миллионов евро (11,6 миллиона долларов) иностранных инвестиций. Skyeton также объявила о партнерстве в Дании и Великобритании.

Дания в этом году выделила 500 миллионов крон (77 миллионов долларов США) в помощь украинским оружейным компаниям в налаживании производства на территории Дании. Первым проектом станет производство ракетного топлива для компании Fire Point, разработчика крылатой ракеты Flamingo с дальностью полета 3000 км.

3 ноября президент Зеленский подтвердил намерения Украины по развитию оборонного экспорта, заявив о планах открыть в этом году представительства по продаже оружия в Берлине и Копенгагене.

Преимущество украинских разработок

Давление боевых действий заставило украинских производителей беспилотников внедрять итерации и усовершенствования гораздо быстрее, чем компании в более мирных условиях.

"У украинских дронов просто большие возможности", - отметил Конрад Итурбе, испанский инженер-программист, который с 2022 года помогает украинским военным и компаниям адаптировать коммерческие беспилотники для боевого использования.

Он добавил, что ключевым преимуществом является конструкция: "Их компоненты не специализированы. Они сделаны таким образом, чтобы их можно было ремонтировать в полевых условиях, смешивать и совмещать с другими дронами".

Напомним, что за последний год украинское производство беспилотников выросло на 900%, превратив развитие дроностроения в ключевой ответ Украины в длительную войну. Это позволяет адаптировать тактику боя к современным реалиям и удовлетворять неотложные потребности фронта.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.