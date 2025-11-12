- Категория
Украина становится мировым лидером в сфере беспилотников и стремится выйти на международные рынки – Bloomberg
Украина стала сверхдержавой в сфере беспилотников, производя миллионы единиц для ударов по целям РФ.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
Ежегодно страна выпускает до 4 миллионов дронов разных типов, которые используются для ударов по российским целям как на линии фронта, так и в глубине территории агрессора. Для сравнения, по некоторым оценкам, США производят около 100 тысяч военных беспилотников в год.
Украинская оборонная промышленность, закаленная годами полномасштабной войны, теперь стремится выйти на международные рынки. Несмотря на финансовые трудности, украинские компании активно ищут возможности для создания более безопасных производственных линий за рубежом и экспорта своих передовых знаний и продукции.
Европейские военные, осознающие уроки войны на восточном фланге и отчаянно пытающиеся накопить собственное оружие, становятся ключевыми потенциальными рынками.
Как сообщает Bloomberg, перед недавним визитом президента Владимира Зеленского в Белый дом Украина вела продвинутые переговоры по соглашению, которое может предусматривать экспорт украинских беспилотников, произведенных в США или Европе, для нужд американских военных.
Украина и Великобритания также планируют в ближайшие месяцы начать совместное производство беспилотников-перехватчиков для борьбы с массированными атаками российских БПЛА типа "Шахед", которые наносят значительный ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре.
Международные инвестиции
Украинские производители уже приступили к международной экспансии, привлекая иностранные инвестиции и создавая производственные площадки за рубежом.
Компания Skyeton, специализирующаяся на легких дронах наблюдения способностью летать более 24 часов, стала пионером. Она открыла свой первый производственный объект за пределами Украины в Словакии в прошлом году. Завод привлек более 10 миллионов евро (11,6 миллиона долларов) иностранных инвестиций. Skyeton также объявила о партнерстве в Дании и Великобритании.
Дания в этом году выделила 500 миллионов крон (77 миллионов долларов США) в помощь украинским оружейным компаниям в налаживании производства на территории Дании. Первым проектом станет производство ракетного топлива для компании Fire Point, разработчика крылатой ракеты Flamingo с дальностью полета 3000 км.
3 ноября президент Зеленский подтвердил намерения Украины по развитию оборонного экспорта, заявив о планах открыть в этом году представительства по продаже оружия в Берлине и Копенгагене.
Преимущество украинских разработок
Давление боевых действий заставило украинских производителей беспилотников внедрять итерации и усовершенствования гораздо быстрее, чем компании в более мирных условиях.
"У украинских дронов просто большие возможности", - отметил Конрад Итурбе, испанский инженер-программист, который с 2022 года помогает украинским военным и компаниям адаптировать коммерческие беспилотники для боевого использования.
Он добавил, что ключевым преимуществом является конструкция: "Их компоненты не специализированы. Они сделаны таким образом, чтобы их можно было ремонтировать в полевых условиях, смешивать и совмещать с другими дронами".
Напомним, что за последний год украинское производство беспилотников выросло на 900%, превратив развитие дроностроения в ключевой ответ Украины в длительную войну. Это позволяет адаптировать тактику боя к современным реалиям и удовлетворять неотложные потребности фронта.
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.