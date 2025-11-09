Запланована подія 2

Украина нашла альтернативу квадрокоптерам Mavic: планируется массовое производство

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для замены популярных квадрокоптеров Mavic найдена альтернатива, и в скором времени начнется массовое производство этой технологии.

"Мовики". Очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, мы искали альтернативу. Альтернативы найдены. Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться финансирование и соответствующие контракты", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость привлечения дронов для эвакуации, подчеркнув, что сохранение жизни – приоритет.

Зеленский добавил, что командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди доложил о программе усиления защиты неба над Херсоном.

"Мы понимаем эту программу. Она сегодня была представлена. Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех пограничных городов, расположенных на горячем направлении", - добавил Зеленский.

Новая программа развития беспилотных систем призвана укрепить обороноспособность страны и обеспечить надежный контроль над воздушным пространством на ключевых направлениях.

Заметим, что за последний год   украинское производство беспилотников выросло на 900%, превратив развитие дроностроения в ключевой ответ Украины в длительную войну. Это позволяет адаптировать тактику боя к современным реалиям и удовлетворять неотложные потребности фронта.

Кроме этого, украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.

Автор:
Татьяна Гойденко