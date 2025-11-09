Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,85

48,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна знайшла альтернативу квадрокоптерам Mavic: планується масове виробництво

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував масове виробництво БпЛА Mavic / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для заміни популярних квадрокоптерів Mavic знайдено альтернативу, і незабаром розпочнеться масове виробництво цієї технології. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Мавіки". Дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є, ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені. Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватися фінансування і відповідні контракти", — заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності залучення дронів для евакуації, підкресливши, що збереження життя – пріоритет.

Зеленський додав, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді доповів про програму посилення захисту неба над Херсоном.

"Ми розуміємо цю програму. Вона сьогодні була представлена. Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які розташовані на гарячому напрямку", - додав Зеленський.

Нова програма розвитку безпілотних систем покликана зміцнити обороноздатність країни та забезпечити надійний контроль за повітряним простором на ключових напрямках.

Зауважимо, що за останній рік українське виробництво безпілотників зросло на 900%, перетворивши розвиток дронобудування на ключову відповідь України на тривалу війну. Це дозволяє адаптувати тактику бою до сучасних реалій та задовольняти нагальні потреби фронту.

Окрім цього, українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.

Автор:
Тетяна Гойденко