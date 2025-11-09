Україна знайшла альтернативу квадрокоптерам Mavic: планується масове виробництво

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для заміни популярних квадрокоптерів Mavic знайдено альтернативу, і незабаром розпочнеться масове виробництво цієї технології.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Мавіки". Дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є, ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені. Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватися фінансування і відповідні контракти", — заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності залучення дронів для евакуації, підкресливши, що збереження життя – пріоритет.

Зеленський додав, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді доповів про програму посилення захисту неба над Херсоном.

"Ми розуміємо цю програму. Вона сьогодні була представлена. Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які розташовані на гарячому напрямку", - додав Зеленський.

Нова програма розвитку безпілотних систем покликана зміцнити обороноздатність країни та забезпечити надійний контроль за повітряним простором на ключових напрямках.

Зауважимо, що за останній рік українське виробництво безпілотників зросло на 900%, перетворивши розвиток дронобудування на ключову відповідь України на тривалу війну. Це дозволяє адаптувати тактику бою до сучасних реалій та задовольняти нагальні потреби фронту.

Окрім цього, українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.