ЕС выделяет Украине €2,3 млрд по программе Ukraine Facility после выполнения большинства индикаторов

Европейский Союз принял выделение Украине транша в 2,3 млрд евро по программе Ukraine Facility по итогам третьего квартала 2025 года. Украина выполнила 8 из 10 ключевых индикаторов Плана Украины, подтвердив приверженность реализации реформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

ЕС принял выделение Украине транша

В третьем квартале реализовано важные шаги, направленные на управление государственными финансами, зеленый переход и охрану окружающей среды, оптимизацию бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы. В частности, это шаги в таких областях реформ:

Совершенствование управления государственными инвестициями.

Климатическая политика.

Развитие циркулярной экономики.

Гармонизация законодательства и стандартов с Европейским союзом.

Снижение государственной доли в банковском секторе.

Улучшение планирования и оптимальных условий для привлечения стратегических инвесторов.

Ужесточение подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

"Одобренное сегодня решение Совета ЕС является свидетельством того, что наша последовательность по внедрению реформ дает конкретные результаты и гарантирует дальнейшую финансовую поддержку", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Министерство экономики Украины, выполняя роль Национального координатора Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, продолжает осуществлять системный мониторинг выполнения ключевых индикаторов и представлять квартальные отчеты Европейской Комиссии.

Решение Совета ЕС стало финальным этапом процедуры согласования, после чего средства будут перечислены в государственный бюджет. Ожидается, что транш поступит до конца декабря 2025 года.

Справка:

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму 50 млрд евро, направленная на макроэкономическую стабильность, модернизацию, восстановление и ускорение европейской интеграции Украины в 2024–2027 годах. Финансирование предоставляется траншами после подтверждения выполнения Украиной согласованных структурных индикаторов.

В 2025 году Украина уже получила финансирование на сумму 8,35 млрд евро, что стало возможным благодаря системному выполнению мер, предусмотренных Планом Украины в рамках программы.

Напомним, в конце сентября правительство Украины утвердило новый раздел правил публичных закупок за средства программы Ukraine Facility от ЕС, что обеспечивает соответствие международным обязательствам и повышает эффективность использования средств на восстановление и развитие страны.