Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС выделяет Украине €2,3 млрд по программе Ukraine Facility после выполнения большинства индикаторов

доллары, евро
ЕС выделяет Украине €2,3 млрд / Shutterstock

Европейский Союз принял выделение Украине транша в 2,3 млрд евро по программе Ukraine Facility по итогам третьего квартала 2025 года. Украина выполнила 8 из 10 ключевых индикаторов Плана Украины, подтвердив приверженность реализации реформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

ЕС принял выделение Украине транша

В третьем квартале реализовано важные шаги, направленные на управление государственными финансами, зеленый переход и охрану окружающей среды, оптимизацию бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы. В частности, это шаги в таких областях реформ:

  • Совершенствование управления государственными инвестициями.
  • Климатическая политика.
  • Развитие циркулярной экономики.
  • Гармонизация законодательства и стандартов с Европейским союзом.
  • Снижение государственной доли в банковском секторе.
  • Улучшение планирования и оптимальных условий для привлечения стратегических инвесторов.
  • Ужесточение подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

"Одобренное сегодня решение Совета ЕС является свидетельством того, что наша последовательность по внедрению реформ дает конкретные результаты и гарантирует дальнейшую финансовую поддержку", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Министерство экономики Украины, выполняя роль Национального координатора Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, продолжает осуществлять системный мониторинг выполнения ключевых индикаторов и представлять квартальные отчеты Европейской Комиссии.

Решение Совета ЕС стало финальным этапом процедуры согласования, после чего средства будут перечислены в государственный бюджет. Ожидается, что транш поступит до конца декабря 2025 года.

Справка:

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму 50 млрд евро, направленная на макроэкономическую стабильность, модернизацию, восстановление и ускорение европейской интеграции Украины в 2024–2027 годах. Финансирование предоставляется траншами после подтверждения выполнения Украиной согласованных структурных индикаторов.

В 2025 году Украина уже получила финансирование на сумму 8,35 млрд евро, что стало возможным благодаря системному выполнению мер, предусмотренных Планом Украины в рамках программы.

Напомним, в конце сентября правительство Украины утвердило новый раздел правил публичных закупок за средства программы Ukraine Facility от ЕС, что обеспечивает соответствие международным обязательствам и повышает эффективность использования средств на восстановление и развитие страны.

Автор:
Ольга Опенько