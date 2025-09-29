Правительство обновило правила закупок за средства программы Ukraine Facility

Правительство Украины утвердило новый раздел правил публичных закупок за средства программы Ukraine Facility от ЕС, что обеспечивает соответствие международным обязательствам и повышает эффективность использования средств на восстановление и развитие страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Закупки Ukraine Facility в Украине

Правительство утвердило обновленный раздел правил публичных закупок во время военного положения, определяющего порядок использования средств программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Соответствие процедур закупок требованиям Рамочного соглашения между Украиной и ЕС делает систему более прозрачной и способствует более эффективному использованию европейских средств на восстановление и развитие. Новые правила распространяются на все публичные закупки, включая органы власти, местные общины, учебные заведения, здравоохранение и другие государственные и коммунальные учреждения.

Новый раздел определяет ключевые условия для заказчиков:

Участие в закупочных процедурах разрешено только компаниям и субподрядчикам, зарегистрированным в "приемлемых странах", к которым относятся государства ЕС, Украина, страны Западных Балкан, Грузия, Молдова, страны Европейского экономического пространства и другие государства, по оценке Европейской Комиссии, оказывающие Украине поддержку на уровне ЕС.

Все товары, работы и услуги также должны происходить из этих стран. Полный список "приемлемых стран" опубликован на сайте Минэкономики.

Кроме того, участники и их бенефициарные владельцы не должны находиться под санкциями ЕС.

"Украинские заказчики получили четкие правила закупок за средства Ukraine Facility. Местные общины, школы, колледжи, другие заказчики благодаря финансовой поддержке Европейского Союза смогут покупать необходимое оборудование, модернизировать оборудование, производить ремонты, строить новые помещения", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Справочно

Программа Ukraine Facility начата в 2024 году решением Европейского парламента и Совета ЕС. Ее цель – помочь Украине с финансированием восстановления, модернизации и проведения реформ на пути к членству в ЕС.