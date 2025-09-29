Уряд оновив правила закупівель за кошти програми Ukraine Facility

Уряд України затвердив новий розділ правил публічних закупівель за кошти програми Ukraine Facility від ЄС, що забезпечує відповідність міжнародним зобов’язанням та підвищує ефективність використання коштів на відновлення й розвиток країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Закупівлі Ukraine Facility в Україні

Уряд затвердив оновлений розділ правил публічних закупівель під час воєнного стану, який визначає порядок використання коштів програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Відповідність процедур закупівель вимогам Рамкової угоди між Україною та ЄС робить систему прозорішою та сприяє ефективнішому використанню європейських коштів на відновлення та розвиток. Нові правила поширюються на всі публічні закупівлі, включно з органами влади, місцевими громадами, закладами освіти, охорони здоров’я та іншими державними й комунальними установами

Новий розділ визначає ключові умови для замовників:

Участь у закупівельних процедурах дозволена лише компаніям та субпідрядникам, зареєстрованим у "прийнятних країнах", до яких належать держави ЄС, Україна, країни Західних Балкан, Грузія, Молдова, країни Європейського економічного простору та інші держави, що за оцінкою Європейської Комісії надають Україні підтримку на рівні ЄС.

Всі товари, роботи та послуги також мають походити з цих країн. Повний перелік "прийнятних країн" опублікований на сайті Мінекономіки.

Крім того, учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями ЄС.

"Українські замовники отримали чіткі правила закупівель за кошти Ukraine Facility. Місцеві громади, школи, коледжі, інші замовники завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу зможуть купувати необхідне устаткування, модернізувати обладнання, проводити ремонти, будувати нові приміщення", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Довідково

Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета – допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС.