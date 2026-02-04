Euroclear направит Украине €1,4 млрд из полученных от активов РФ доходов

По итогам 2025 года европейский депозитарий Euroclear получил €5 млрд процентных доходов от инвестирования заблокированных активов центробанка РФ. Это на 26% меньше, чем в 2024 году, когда сумма достигала €6,9 млрд. Из полученной суммы €1,4 млрд будет направлено в фонд поддержки Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Euroclear от 4 февраля.

Снижение показателя компания объясняет падением процентных ставок. Для сравнения, в 2024 году доходы от этих активов составляли €6,9 млрд, в 2023 году – €4,4 млрд, а в 2022 году – €821 млн.

Транши для Украины.

В общей сложности €3,3 млрд доходов от замороженных российских активов направят в Европейский фонд для Украины.

Первый транш в размере €1,6 млрд перечислен в июле 2025 года, а второй платеж — около €1,4 млрд — ожидается в начале 2026 года.

Кроме того, налоговые выплаты по доходам, полученным от инвестирования российских активов, в 2025 году составили €1,1 млрд.

Расходы на санкции

Россия пытается обжаловать замораживание средств, что создает дополнительные расходы депозитарию. Прямые расходы Euroclear, связанные с санкциями, составили €455 млн .

В 2025 году это привело к потере бизнес-дохода на €34 млн и прямых расходов в размере €113 млн. Из-за существенных рисков и неопределенности депозитарий сформировал резерв в €342 млн.

По состоянию на конец декабря 2025 г. баланс Euroclear составлял €222 млрд, из которых €195 млрд приходились на заблокированные российские активы.

Компания продолжает реинвестировать эти средства с целью минимизации рисков и требований к капиталу, соблюдая европейские нормы достаточности капитала и санкционные ограничения, а также формируя финансовую подушку на случай будущих рисков.

Помощь Украине в 90 млрд евро

Напомним, 19 декабря 2025 года лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

Ранее планировалось, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Но этот план заблокировал Бельгия. Причина – требование гарантий отсутствия рисков для депозитария Euroclear.

12 декабря Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.