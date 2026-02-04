Совет ЕС согласовал кредит Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы

Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соглашение стремится быстро разрешить выплату первого транша в начале второго квартала 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Кредит будет направлен на поддержку общего бюджета Украины и оборонных нужд, помогая стране справиться с финансовыми вызовами в условиях продолжающейся войны с Россией. 30 млрд евро предусмотрено как макроэкономическая поддержка через механизм поддержки Украины или макрофинансовую помощь, а 60 млрд евро – на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и закупку военного оборудования.

Финансирование предусматривает строгие условия для Украины, включая соблюдение верховенства права и борьбу с коррупцией. Оборонную продукцию в основном планируется закупать у компаний ЕС, Украины или стран ЕЭС-ЕАСТ, при необходимости допускаются специальные отступления для срочных закупок.

Расходы по обслуживанию кредита покроются из бюджета ЕС. Ссуда подлежит погашению только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации.

Совет теперь стремится к быстрому согласованию с Европарламентом окончательных правовых текстов, чтобы обеспечить своевременную выплату и внесение изменений в многолетнюю финансовую политику ЕС. Общие потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы оцениваются в 135,7 млрд евро, из которых 90 млрд обеспечит ЕС, а остальные – другие международные партнеры.

С начала полномасштабной агрессии России ЕС и его государства-члены оказали Украине помощь в 193,3 млрд евро, продолжая поддержку на политическом, финансовом, экономическом, гуманитарном и оборонном уровнях.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

Ранее планировалось, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.