Венгрия заблокировала 90 млрд евро кредита для Украины: что ждать дальше

Венгрия заблокировала выделение Украине 90 миллиардов евро ссуды от ЕС. Эти средства должны были пойти на финансовую стабилизацию государства, страдающего войной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Отмечается, что решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Под угрозой программа МВФ

Венгерское вето влечет серьезные последствия для сотрудничества Украины с международными институтами. Без этих средств, пишет издание, уже в апреле у Украины может возникнуть дефицит бюджета.

Под угрозой оказалась и программа МВФ на €8 млрд — она напрямую привязана к получению европейской финансовой помощи

Выборы в Венгрии

Аналитики связывают деструктивную позицию Виктора Орбана с приближающимися выборами в апреле.

Теперь его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной силе "Тиса" Петера Мадьяра около 10 пунктов.

Также он обвинил Киев в остановке потоков по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть из России в Венгрию через Украину. Трубопровод был поврежден Россией, но Орбан обвинил Украину в отказе от ремонта.

Помощь Украине в 90 млрд евро

Напомним, 19 декабря 2025 года лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

14 января 2026 Европейская Комиссия официально представила законодательную базу для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро. Пакет инициатив рассчитан на 2026-2027 годы и направлен на стабилизацию бюджета и поддержку военного потенциала страны.

4 февраля Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соглашение стремится быстро разрешить выплату первого транша в начале второго квартала 2026 года.

11 февраля Европейский Парламент утвердил решение о предоставлении Украине финансовой помощи размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Денежные средства направлены на обеспечение непрерывного функционирования государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала страны.