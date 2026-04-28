Венгрия возобновляет поставки газа в Украину, несмотря на запрет Орбана
Оператор газотранспортной системы Венгрии FGSZ начал подготовку к транспортировке голубого топлива в украинском направлении летом 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.
Венгерский оператор ГТС предлагает к бронированию мощности на вход в украинскую ГТС на III квартал 2026 года, несмотря на предварительный запрет венгерского правительства объявлять такие аукционы.
Отмечается, что ближайший аукцион по бронированию квартальных мощностей для импорта газа в Украину из Венгрии пройдет 4 мая.
Известно, что оператор FGSZ предлагает до бронирования 9,76 млн куб м мощностей в сутки, что соответствует уровню, который предлагали на предыдущих аукционах. Также, мощности для импорта газа в Украину будут доступны для бронирования на месячных или суточных аукционах.
Украина пока не импортирует газ из Венгрии. Это связано с высокими ценами на газ в Европе, которые выше, чем в Украине, из-за чего импортировать газ не выгодно.
Официального сообщения от венгерского оператора не было, однако оглашение аукциона фактически свидетельствует о том, что запрет на поставку газа в Украину из Венгрии на 3 квартал 2026 года не будет действовать.
Ранее кабинет Виктора Орбана фактически запретил объявлять подобные аукционы, ограничивая возможности экспорта или транзита газа в Украину. Он подписал указ, запрещающий венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита к точкам входа в Украину с июля.
Напомним, 25 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину . Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
Но эксперты успокаивают: несмотря на значительный импорт (около 6,47 млрд куб. м) Украина имеет альтернативу. Из-за завершения отопительного сезона и высоких цен на импорт и так сокращается, а запасов в хранилищах хватит на переходный период.