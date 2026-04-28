Венгрия возобновляет поставки газа в Украину, несмотря на запрет Орбана

Оператор газотранспортной системы Венгрии FGSZ начал подготовку к транспортировке голубого топлива в украинском направлении летом 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Венгерский оператор ГТС предлагает к бронированию мощности на вход в украинскую ГТС на III квартал 2026 года, несмотря на предварительный запрет венгерского правительства объявлять такие аукционы.

Отмечается, что ближайший аукцион по бронированию квартальных мощностей для импорта газа в Украину из Венгрии пройдет 4 мая.

Известно, что оператор FGSZ предлагает до бронирования 9,76 млн куб м мощностей в сутки, что соответствует уровню, который предлагали на предыдущих аукционах. Также, мощности для импорта газа в Украину будут доступны для бронирования на месячных или суточных аукционах.

Украина пока не импортирует газ из Венгрии. Это связано с высокими ценами на газ в Европе, которые выше, чем в Украине, из-за чего импортировать газ не выгодно.

Официального сообщения от венгерского оператора не было, однако оглашение аукциона фактически свидетельствует о том, что запрет на поставку газа в Украину из Венгрии на 3 квартал 2026 года не будет действовать.

Ранее кабинет Виктора Орбана фактически запретил объявлять подобные аукционы, ограничивая возможности экспорта или транзита газа в Украину. Он подписал указ, запрещающий венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита к точкам входа в Украину с июля.

Напомним, 25 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину . Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Но эксперты успокаивают: несмотря на значительный импорт (около 6,47 млрд куб. м) Украина имеет альтернативу. Из-за завершения отопительного сезона и высоких цен на импорт и так сокращается, а запасов в хранилищах хватит на переходный период.