Орбан подписал указ о прекращении поставок газа в Украину: с какой даты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приказал остановить транзит природного газа через Венгрию в Украину с июля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает dpa со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте правительства Венгрии.

Издание отмечает, что этот указ отвечает заявленной Орбаном цели оказывать давление на Украину, чтобы восстановить поток нефти через нефтепровод «Дружба», который был поврежден в результате российского удара.

Серьезные правовые вопросы

По мнению экспертов, блокировка транзита газа в Украину вызывает серьезные правовые вопросы.

Торговля газом находится в руках частных компаний, включая фирмы, торгующие энергетическим товаром, и занимающиеся его транспортировкой по трубопроводам. В Венгрии это оператор трубопроводов FGSZ, дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.

Трейдеры покупают транзитные мощности у операторов трубопроводов, распределяемых на аукционе.

Указ Орбана запрещает венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита к точкам входа в Украину с июля.

Компания уже продала мощности на второй квартал до июня. Любое вмешательство в эти контракты привело бы к огромным компенсационным требованиям для венгерского правительства, пишет издание.

По данным государственного оператора газовой сети, в прошлом году Украина получила около 44% импортируемого газа именно через Венгрию.

За поставки газа Украина заплатила Венгрии более миллиарда долларов в прошлом году, поэтому решение Орбана прекратить поставки газа Киеву обернется для Будапешта серьезными экономическими потерями.

Польша и Словакия также являются важными транзитными странами для импорта украинского газа.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

"Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас нужны новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем сохранять внутри страны", — сказал глава правительства Венгрии.

Но эксперты успокаивают: несмотря на значительный импорт (около 6,47 млрд куб. м) Украина имеет альтернативу. Из-за завершения отопительного сезона и высоких цен на импорт и так сокращается, а запасов в хранилищах хватит на переходный период.