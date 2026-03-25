Угрозы Орбана по газу не несут значительных рисков для Украины — Коболев

Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении поставок газа в Украину является ничем иным, как предвыборной риторикой и не повлечет за собой значительных проблем для Украины. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Я думаю, что это все предвыборная риторика и попытка набрать больше голосов для Орбана на выборах. А реальная картина там такова, что, во-первых, сама Венгрия никакого газа нам не поставляет, а просто страна-транзитер для других поставщиков", — сказал Коболев.

По его словам, кроме Венгрии у Украины есть интерконнекторы с Венгрией, Словакией и Польшей, которые суммарно позволяют импортировать более 60 млн куб. м газа в сутки, а это в три раза покрывает текущую потребность в импорте.

"Будет тяжело, если нам перекроют интерконнекторы одновременно и Венгрия, и Словакия, и это будет поводом для серьезных действий на уровне международных арбитражей и жалоб в Европейскую комиссию с украинской стороны", — добавил бывший глава "Нафтогаза".

Он отметил, что Украина вышла из отопительного сезона с достаточно большим запасом газа в подземных газохранилищах, что дает дополнительный комфорт при подготовке к следующему отопительному сезону.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

Напомним, в среду, 25 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину . Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

"Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас нужны новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем сохранять внутри страны", — сказал глава правительства Венгрии.

Он отметил, что уже 30 дней Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода "Дружба". Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.