Погрози Орбана щодо газу не несуть значних ризиків для України — Коболєв

Заява угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана про припинення постачання газу в Україну є нічим іншим, як передвиборною риторикою і не спричинить значних проблем для України. Про це в коментарі Delo.ua розповів колишній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Я думаю, що це все передвиборна риторика і спроба набрати більше голосів для Орбана на виборах. А реальна картина там така, що, по-перше, сама Угорщина ніякий газ нам не постачає, а є просто країною-транзитером для інших постачальників", — сказав Коболєв.

За його словами, окрім Угорщини Україна має інтерконектори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, що сумарно дозволяють імпортувати понад 60 млн куб. м газу на добу, а це втричі покриває поточну потребу в імпорті.

"Буде важко, якщо нам перекриють інтерконектори одночасно і Угорщина, і Словаччина, і це точно буде приводом для серйозних дій на рівні міжнародних арбітражів та скарг до Європейської комісії з українського боку", — додав колишній очільник "Нафтогазу".

Він зауважив, що Україна вийшла з опалювального сезону з доволі великим запасом газу в підземних газосховищах, що дає додатковий комфорт під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Нагадаємо, у середу, 25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Для того, щоб прорвати нафтову блокаду та забезпечити енергопостачання Угорщини, зараз потрібні нові заходи. Тому ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишився, зберігатимемо всередині країни", — сказав очільник уряду Угорщини.

Він зауважив, що вже 30 днів Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.