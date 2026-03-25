Венгрия перекрывает газ: какие обходные пути есть у Украины

Венгрия, из-за зимой которой в Украину уходило около 50% газа, заявила о прекращении поставок в Украину. Однако эксперты успокаивают: несмотря на значительный импорт (около 6,47 млрд куб. м) у Украины есть альтернатива. Из-за завершения отопительного сезона и высоких цен на импорт и так сокращается, а запасов в хранилищах хватит на переходный период.

По словам аналитика консалтинговой компании ExPro Михаила Свища, в марте 2026 через Венгрию идет около 34% всего транзита газа в Украину. Если еще добавить к этому Словакию, недавно разорвавшую с Украиной договор об аварийной помощи в секторе электроэнергетики, речь идет уже о 47% транзита газа в Украину.

Впрочем Свищо убежден, что беспокоиться по этому поводу не стоит, поскольку предполагается, что в апреле импорт газа в Украину существенно сократится из-за потепления и высоких цен (51 евро за МВт-час или более $600 за тыс. кубометров) в результате войны на Ближнем Востоке.

"Срочной потребности в импорте газа сейчас нет. Мы уже, по сути, завершаем отопительный сезон, и отбор газа из хранилищ вскоре прекратится. Министр энергетики Шмигаль заявил, что у нас на конец сезона отбора в хранилищах остается 9,5 млрд куб. м газа. Поэтому ситуация довольно неплохая". Свище.

Эксперт также добавил, что даже если Венгрия и Словакия вообще прекратят поставки газа, критической проблемы у Украины не будет, поскольку у нас остаются другие маршруты: Польша и южное направление.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что заявления венгерского премьер-министра направлены на то, чтобы мобилизовать электорат накануне выборов, которые пройдут 12 апреля.

"Эти заявления направлены не на то, чтобы действительно нанести вред Украине, а для того, чтобы спровоцировать Зеленского на ответные заявления и таким образом разыграть антиукраинскую карту на выборах", — говорит Омельченко.

С ним согласен директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Он отмечает, что, поскольку такое заявление прозвучало уже после окончания отопительного сезона, оно носит скорее политический характер.

"Если бы это заявление прозвучало месяц или полтора назад, у нас действительно были бы проблемы, потому что тогда через Венгрию шло около половины импортного транзита газа. Но сейчас отопительный сезон уже закончился. А что будет в следующем - будет зависеть от результатов выборов", - говорит эксперт.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

Напомним, в среду, 25 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, чтоВенгрия прекращает поставки газа в Украину . Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

"Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас нужны новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем сохранять внутри страны", — сказал глава правительства Венгрии.

Он отметил, что уже 30 дней Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода "Дружба". Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.