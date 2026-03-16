Словакия разрывает соглашение об аварийной помощи в энергетике: что изменится для Украины

Словацкий системный оператор SEPS официально сообщил НЭК "Укрэнерго" об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.

В "Укрэнерго" отмечают, что украинская компания неукоснительно соблюдала все условия сотрудничества и действовала в соответствии с европейским законодательством.

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства", - сообщили в компании.

Энергетики добавили, что решение словацкого оператора не будет иметь последствий для украинских потребителей. По данным "Укрэнерго", аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в незначительных объемах. Последний подобный случай произошел еще в январе этого года.

Также отмечается, что прекращение действия Договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен.

"Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии из Словакии

Напомним, по словам директора SEPS Мартина Магата, в последний раз Словакия поставляла аварийное электричество Украине в январе 2026 года. Энергетическая компания Словакии SEPS уже заявляла о намерении расторгнуть контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.

Также сообщалось, что коммерческие поставки электроэнергии в Украине с территории Словакии и Венгрии продолжаются в штатном режиме. Суммарный импорт составил 1,1 млн МВт-час, несмотря на публичные заявления представителей власти Венгрии и Словакии о возможных ограничениях.