Словаччина розриває угоду про аварійну допомогу в енергетиці: що зміниться для України

електроенергія
Ціна електроенергії від "Енергоатому" на грудень зросла / Depositphotos

Словацький системний оператор SEPS офіційно повідомив НЕК “Укренерго” про одностороннє розірвання Договору про взаємне надання аварійної допомоги. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Згідно з отриманим листом, чинність документа припиниться у травні цього року. Причини такого рішення словацька сторона у своєму зверненні не пояснила.

В "Укренерго" наголошують, що українська компанія неухильно дотримувалася всіх умов співпраці та діяла відповідно до європейського законодавства.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", - повідомили в компанії. 

Енергетики додали, що рішення словацького оператора не матиме наслідків для українських споживачів. За даними "Укренерго", аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко та у незначних обсягах. Останній такий випадок стався ще в січні цього року.  

Також зазначається, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів", - йдеться в повідомленні.

 Імпорт електроенергії зі Словаччини

Нагадаємо, за словами директора SEPS Мартіна Магата, востаннє Словаччина постачала аварійну електрику Україні в січні 2026 року. Енергетична компанія Словаччини SEPS вже заявляла про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.Словаччина припиняє договір про аварійну допомогу в енергетиці

Раніше прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.

Також повідомлялося, що комерційні поставки електроенергії в Україну з території Словаччини та Угорщини продовжуються у штатному режимі. Сумарний імпорт сягнув 1,1 млн МВт-год, попри публічні заяви представників влади Угорщини та Словаччини щодо можливих обмежень.

Автор:
Тетяна Бесараб