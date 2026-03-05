В "Укренерго" розповіли, чи вплине припинення аварійної допомоги зі Словаччини на енергосистему України

Можливе дострокове припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором (SEPS) не позначиться на роботі енергосистеми України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Аварійна підтримка зі словацького напрямку мала несистемний характер і здійснювалась у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор надавав допомогу на запит "Укренерго" ще 23 січня.

Попри окремі заяви у ЗМІ, жодних офіційних документів щодо наміру розірвати договір SEPS–Укренерго від словацької сторони наразі не надходило.

Наголошується, що договір про аварійну допомогу не пов’язаний із комерційними обмінами електроенергією. Імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без обмежень — в обсягах, визначених результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Додамо, SEPS повідомила про намір розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.

Зауважимо, прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.