Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В "Укренерго" розповіли, чи вплине припинення аварійної допомоги зі Словаччини на енергосистему України

лінії електропередач
Можливе припинення аварійної допомоги зі Словаччини не вплине на енергосистему України / Shutterstock

Можливе дострокове припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором (SEPS) не позначиться на роботі енергосистеми України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Аварійна підтримка зі словацького напрямку мала несистемний характер і здійснювалась у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор надавав допомогу на запит "Укренерго" ще 23 січня.

Попри окремі заяви у ЗМІ, жодних офіційних документів щодо наміру розірвати договір SEPS–Укренерго від словацької сторони наразі не надходило.

Наголошується, що договір про аварійну допомогу не пов’язаний із комерційними обмінами електроенергією. Імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без обмежень — в обсягах, визначених результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Додамо, SEPS повідомила про намір розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.

Зауважимо, прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.

Автор:
Тетяна Гойденко