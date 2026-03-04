Словаччина хоче розірвати контракт з "Укренерго" про аварійні поставки електроенергії

Державна енергетична компанія Словаччини SEPS повідомила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dennik N.

За словами директора SEPS Мартіна Магата, востаннє Словаччина постачала аварійну електрику Україні в січні 2026 року.

Він заявив, що Київ нібито запитував ці екстрені постачання після того, як Словаччина їх заборонила, однак не отримав їх.

"Пропозиція з'явилася на засіданні уряду додатково, її автором є прем'єр-міністр Роберт Фіцо", – додають у матеріалі.

Зауважимо, прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.

Раніше повідомлялося, що комерційні поставки електроенергії в Україну з території Словаччини та Угорщини продовжуються у штатному режимі. Сумарний імпорт сягнув 1,1 млн МВт-год, попри публічні заяви представників влади Угорщини та Словаччини щодо можливих обмежень.