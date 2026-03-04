Запланована подія 2

Словакия хочет расторгнуть контракт с "Укрэнерго" об аварийных поставках электроэнергии

электросети
Госкомпания Словакии хочет расторгнуть контракт с Укрэнерго об аварийных поставках электроэнергии / Shutterstock

Государственная энергетическая компания Словакии SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает Dennik N.

По словам директора SEPS Мартина Магата, в последний раз Словакия поставляла аварийное электричество Украине в январе 2026 года.

Он заявил, что Киев якобы спрашивал эти экстренные поставки после того, как Словакия их запретила, но не получил их.

"Предложение появилось на заседании правительства дополнительно, его автором является премьер-министр Роберт Фицо", – добавляют в материале.

Отметим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.

Ранее сообщалось, что коммерческие поставки электроэнергии на Украину с территории Словакии и Венгрии продолжаются в штатном режиме. Суммарный импорт составил 1,1 млн МВт-час, несмотря на публичные заявления представителей власти Венгрии и Словакии о возможных ограничениях.

Автор:
Светлана Манько