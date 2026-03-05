В "Укрэнерго" рассказали, повлияет ли прекращение аварийной помощи из Словакии на энергосистему Украины

Возможное досрочное прекращение действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором (SEPS) не отразится на работе энергосистемы Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Аварийная поддержка со словацкого направления носила несистемный характер и осуществлялась в очень ограниченном объеме. В последний раз словацкий оператор оказывал помощь по запросу "Укрэнерго" еще 23 января.

Несмотря на отдельные заявления в СМИ, никаких официальных документов о намерении расторгнуть договор SEPS-Укрэнерго от словацкой стороны пока не поступало.

Отмечается, что договор об аварийной помощи не связан с коммерческими обменами электроэнергией. Импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без ограничений - в объемах, определенных результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных связей.

Добавим, SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Отметим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.