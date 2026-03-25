Угорщина перекриває газ: які обхідні шляхи є в України

Угорщина, через взимку яку до України йшло близько 50% газу заявила про припинення постачання до України. Однак експерти заспокоюють: попри значний імпорт (близько 6,47 млрд куб. м) Україна має альтернативу. Через завершення опалювального сезону та високі ціни імпорту і так скорочується, а запасів у сховищах вистачить на перехідний період.

За словами аналітика консалтингової компанії ExPro Михайла Свища, у березні 2026 року через Угорщину йде близько 34% усього транзиту газу в Україну. Якщо ще додати до цього Словаччину, яка нещодавно розірвала з Україною договір про аварійну допомогу в секторі електроенергетики, мова йде вже про 47% транзиту газу до України.

Втім Свищо переконаний, що непокоїтися щодо цього не варто, оскільки передбачається, що у квітні імпорт газу в Україну суттєво скоротиться через потепління та високі ціни (51 євро за МВт-год або понад $600 за тис. кубометрів) внаслідок війни на Близькому Сході.

"Термінової потреби в імпорті газу зараз немає. Ми вже, по суті, завершуємо опалювальний сезон, і відбір газу зі сховищ невдовзі припиниться. Міністр енергетики Шмигаль заявив, що у нас на кінець сезону відбору в сховищах залишається 9,5 млрд куб. м газу. Тож ситуація доволі непогана. Ми можемо деякий час обійтися взагалі без імпорту", — зазначає Свищо.

Експерт також додав, що навіть якщо Угорщина та Словаччина взагалі припинять постачання газу, критичної проблеми в України не буде, оскільки у нас залишаються інші маршрути: Польща та південний напрямок.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що заяви угорського прем'єр-міністра спрямовані на те, щоб мобілізувати електорат напередодні виборів, які відбудуться 12 квітня.

"Ці заяви спрямовані не на те, щоб дійсно завдати шкоди Україні, а для того, щоб спровокувати Зеленського на якісь заяви у відповідь і таким чином розіграти антиукраїнську карту на виборах", — говорить Омельченко.

З ним погоджується директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Він зазначає, що, оскільки така заява пролунала вже після закінчення опалювального сезону, вона має радше політичний характер.

"Якби ця заява пролунала місяць або півтора тому, у нас дійсно були б проблеми, бо тоді через Угорщину йшло близько половини імпортного транзиту газу. Але зараз опалювальний сезон уже закінчився. А що буде в наступному — залежатиме від результатів виборів", — каже експерт.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Нагадаємо, у середу, 25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Для того, щоб прорвати нафтову блокаду та забезпечити енергопостачання Угорщини, зараз потрібні нові заходи. Тому ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишився, зберігатимемо всередині країни", — сказав очільник уряду Угорщини.

Він зауважив, що вже 30 днів Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.