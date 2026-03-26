Украина заплатила Венгрии за поставку газа более миллиарда долларов в прошлом году

За поставки газа Украина заплатила Венгрии более миллиарда долларов в прошлом году, поэтому решение премьер-министра Виктора Орбана прекратить поставки газа Киеву обернется для Будапешта серьезными экономическими потерями.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга для прессы, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Венгрия сама проигрывает от прекращения поставок.

При этом пока поставки пока продолжаются, но Киев готов закупать газ и в других странах.

Венгрия потеряет более 1 млрд долларов

Тихий сообщил, что за прошлый год венгерская сторона заработала более миллиарда долларов на транзите и экспортных операциях, связанных с поставками газа в Украину.

"Единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии более миллиарда долларов... Орбан просто заберет эти деньги из карманов венгров. Но это его дело, если он хочет это делать", - подчеркнул спикер МИД.

Тихий отметил, что Украина, "в отличие от Венгрии, диверсифицированная страна и в свое время приняла необходимые меры для того, чтобы поставки энергоресурсов были диверсифицированными".

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

Напомним, в среду, 25 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину . Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

"Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас нужны новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем сохранять внутри страны", — сказал глава правительства Венгрии.

Зимой в Украину через Венгрию уходило около 50% газа. Однако эксперты успокаивают: несмотря на значительный импорт (около 6,47 млрд куб. м) Украина имеет альтернативу. Из-за завершения отопительного сезона и высоких цен на импорт и так сокращается, а запасов в хранилищах хватит на переходный период.