Україна заплатила Угорщині за постачання газу понад мільярд доларів минулого року

За постачання газу Україна заплатила Угорщині понад мільярд доларів минулого року, тому рішення прем’єр-міністра Віктора Орбана припинити постачання газу Києву обернеться для Будапешта серйозними економічними втратами.

Як пише Delo.ua, про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу для преси, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Угорщина сама програє від припинення постачання.

При цьому наразі постачання поки триває, але Київ готовий закуповувати газ і в інших країнах.

Угорщина втратить понад 1 млрд доларів

Тихий повідомив, що за минулий рік угорська сторона заробила понад мільярд доларів на транзиті та експортних операціях, пов'язаних із постачанням газу до України.

"Єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини понад мільярд доларів... Орбан просто забере ці гроші з кишень угорців. Але це його справа, якщо він хоче це робити", - наголосив речник МЗС.

Тихий зазначив, що Україна, "на відміну від Угорщини, диверсифікована країна і свого часу вжила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим".

Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Нагадаємо, у середу, 25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Для того, щоб прорвати нафтову блокаду та забезпечити енергопостачання Угорщини, зараз потрібні нові заходи. Тому ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишився, зберігатимемо всередині країни", — сказав очільник уряду Угорщини.

Взимку до України через Угорщину йшло близько 50% газу. Однак експерти заспокоюють: попри значний імпорт (близько 6,47 млрд куб. м) Україна має альтернативу. Через завершення опалювального сезону та високі ціни імпорту і так скорочується, а запасів у сховищах вистачить на перехідний період.