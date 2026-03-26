Орбан підписав указ про припинення поставок газу до України: з якої дати

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан наказав зупинити транзит природного газу через Угорщину до України з липня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє dpa із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті уряду Угорщини.

Видання зауважує, що цей указ відповідає заявленій Орбаном меті чинити тиск на Україну, щоб відновити потік нафти через нафтопровод «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Серйозні правові питання

На думку експертів, блокування транзиту газу в Україну викликає серйозні правові питання.

Торгівля газом знаходиться в руках приватних компаній, включаючи фірми, що торгують енергетичним товаром, та ті, що займаються його транспортуванням трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводів FGSZ, дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Трейдери купують транзитні потужності у операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.

Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ пропонувати потужності для транзиту до точок входу в Україну з липня.

Компанія вже продала потужності на другий квартал, до червня. Будь-яке втручання в ці контракти призвело б до величезних компенсаційних вимог для угорського уряду, пише видання.

За даними державного оператора газової мережі, минулого року Україна отримала близько 44% імпортованого газу саме через Угорщину.

За постачання газу Україна заплатила Угорщині понад мільярд доларів минулого року, тому рішення Орбана припинити постачання газу Києву обернеться для Будапешта серйозними економічними втратами.

Польща та Словаччина також є важливими транзитними країнами для імпорту українського газу..

Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Нагадаємо, у середу, 25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Для того, щоб прорвати нафтову блокаду та забезпечити енергопостачання Угорщини, зараз потрібні нові заходи. Тому ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишився, зберігатимемо всередині країни", — сказав очільник уряду Угорщини.

Але експерти заспокоюють: попри значний імпорт (близько 6,47 млрд куб. м) Україна має альтернативу. Через завершення опалювального сезону та високі ціни імпорту і так скорочується, а запасів у сховищах вистачить на перехідний період.