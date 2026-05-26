В ЄС закликають Мадяра скасувати заборону на агропродукцію з України

Європейська комісія закликала Угорщину негайно скасувати односторонні обмеження на ввезення продукції українського агропромислового комплексу.

Як пише Delo.ua, про це під час брифінгу в Брюсселі у вівторок, 26 травня, заявив речник Європейської комісії з питань розширення Тома Реньє.

У комісії наголошують, що угорське ембарго не має під собою жодних підстав і загрожує стабільності єдиного ринку ЄС.

"Ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати свої односторонні заходи, і ми продовжуємо співпрацювати з ними з метою забезпечення цього результату. Ми не вважаємо, що ці заходи, які ризикують фрагментувати єдиний ринок, є виправданими після нещодавнього комплексного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною", – пояснив речник Єврокомісії.

У ЄК переконані, що оновлена минулого року угода вже містить усі необхідні запобіжники для захисту європейських фермерів від потенційних криз перевиробництва.

Брюссель планує продовжити тиск на країни-порушниці, аби повернути торгівлю з Україною у правове поле єдиного європейського ринку.

Нагадаємо, новий уряд Угорщини відновив заборону на імпорт 20 категорій українських продуктів після випадкового скасування. Обмеження стосуються зерна, м'яса та яєць.

Перед цим заборона була скасована "через законодавчу помилку". Саме тому кабінет прем’єр-міністра Петера Мадяра вжив "невідкладних заходів" для якнайшвидшого відновлення заборони.