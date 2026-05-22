Угорщина випадково скасувала заборону на імпорт агропродукції з України

Новий уряд Угорщини відновив заборону на імпорт 20 категорій українських продуктів після випадкового скасування. Обмеження стосуються зерна, м'яса та яєць.

Зазначається, що заборона була скасована "через законодавчу помилку". Саме тому кабінет прем’єр-міністра Петера Мадяра вжив "невідкладних заходів" для якнайшвидшого відновлення заборони.

Заборона поширюється на близько 20 категорій товарів, зокрема яловичину, свинину, птицю, яйця, насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, борошно та рапсову олію. Ймовірно, туди буде включений і мед.

Карін Карлсбро, депутатка Європейського парламенту з питань торговельних відносин між ЄС та Україною, заявила виданню, що "глибоко шкодує" про те, що Угорщина вирішила зберегти "незаконну заборону на імпорт" української агропродукції.

Зауважимо, всупереч законодавству ЄС, Угорщина, Польща та Словаччина запровадили односторонні торговельні обмеження на кілька українських товарів у 2023 році та зберегли їх, незважаючи на неодноразові попередження Європейської Комісії.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

У 2025 році Європейський Союз вирішив зменшити або повністю скасувати мита на сільськогосподарські товари з України, зокрема молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні продукти.

Однак, для "чутливих" товарів, таких як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, доступ до ринку ЄС залишатиметься обмеженим згідно з квотами.