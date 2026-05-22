Венгрия случайно отменила запрет на импорт агропродукции из Украины

Новое правительство Венгрии возобновило запрет на импорт 20 категорий украинских продуктов после случайной отмены. Ограничения касаются зерна, мяса и яиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что запрет был отменен "из-за законодательной ошибки". Именно поэтому кабинет премьер-министра Петера Мадяра принял "неотложные меры" для скорейшего возобновления запрета.

Запрет распространяется на около 20 категорий товаров, включая говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло. Вероятно, туда будет включен и мед.

Карин Карлсбро, депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной, заявила изданию, что "глубоко сожалеет" о том, что Венгрия решила сохранить "незаконный запрет на импорт" украинской агропродукции.

Заметим, что вопреки законодательству ЕС, Венгрия, Польша и Словакия ввели односторонние торговые ограничения на несколько украинских товаров в 2023 году и сохранили их, несмотря на неоднократные предупреждения Европейской Комиссии.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

В 2025 году Европейский Союз решил уменьшить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные товары из Украины, в частности, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Однако для "чувствительных" товаров, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС остается ограниченным в соответствии с квотами.