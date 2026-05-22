Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венгрия случайно отменила запрет на импорт агропродукции из Украины

жатва
Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем. / Минагрополитики

Новое правительство Венгрии возобновило запрет на импорт 20 категорий украинских продуктов после случайной отмены. Ограничения касаются зерна, мяса и яиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что запрет был отменен "из-за законодательной ошибки". Именно поэтому кабинет премьер-министра Петера Мадяра принял "неотложные меры" для скорейшего возобновления запрета.

Запрет распространяется на около 20 категорий товаров, включая говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло. Вероятно, туда будет включен и мед.

Карин Карлсбро, депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной, заявила изданию, что "глубоко сожалеет" о том, что Венгрия решила сохранить "незаконный запрет на импорт" украинской агропродукции.

Заметим, что вопреки законодательству ЕС, Венгрия, Польша и Словакия ввели односторонние торговые ограничения на несколько украинских товаров в 2023 году и сохранили их, несмотря на неоднократные предупреждения Европейской Комиссии.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

В 2025 году Европейский Союз решил уменьшить или полностью   отменить пошлины на сельскохозяйственные товары   из Украины, в частности, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Однако для "чувствительных" товаров, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС остается ограниченным в соответствии с квотами.

Автор:
Светлана Манько