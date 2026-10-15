Nvidia выделит Британии $250 млн на исследование безопасности искусственного интеллекта

Американский производитель микрочипов "Nvidia" предоставит Великобритании вычислительные ресурсы на сумму 250 миллионов долларов в течение следующих пяти лет для финансирования исследований в области безопасности искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Выделенные мощности призваны поддержать амбиции Великобритании стать мировым центром регулирования и безопасности технологий. Хотя Великобритания не является местом базирования ведущих разработчиков ИИ, страна стремится играть ведущую роль в оценке и управлении рисками с помощью Британского института безопасности искусственного интеллекта (AI Security Institute) – одного из первых в мире государственных органов для оценки этой технологии.

Объемы финансирования и научные программы

По словам основателя и генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга, страна будет ежегодно получать ресурсы ускоренных вычислений стоимостью 50 миллионов долларов. Они будут предназначены для тестирования безопасности автономных ШИ-агентов (agentic safety testing), что поможет британским ученым усилить защитные механизмы по мере увеличения мощности искусственного интеллекта.

Контроль безопасности систем усилился после того, как разработчики, включая "Anthropic" и "OpenAI", зафиксировали случаи нежелательного или неконтролируемого поведения ШИ-агентов, а некоторые представители индустрии предупредили о потенциальной экзистенциальной угрозе человечеству.

Министр Великобритании по искусственному интеллекту Канишка Нараян заявил, что поддержка Nvidia поможет обеспечить создание надежного ИИ, который будет служить интересам общества. Позицию чипмейкера поддержал и президент корпорации Microsoft Брэд Смит, отметив, что у Великобритании выгодные возможности для формирования глобальных стандартов безопасности ИИ.

Предоставленные ресурсы объединят ведущие британские научные направления:

проект "BOLD" под руководством Оксфордского университета, разрабатывающего методы обучения, адаптации и работы систем ИИ рядом с людьми;

исследование безопасности робототехники в Имперском колледже Лондона;

научные программы в Университетском колледже Лондона (UCL).

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Великобритании неожиданно выросла благодаря ИИ. ВВП страны в июле вырос на 0,4% после роста на 0,3% в июне, а главным фактором неожиданного ускорения стал глобальный инвестиционный всплеск в секторе искусственного интеллекта и смежных технологий.