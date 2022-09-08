ДБР викрило "благодійників", що продавали військовим бронежилети, куплені за пожертвування українців

Державне бюро розслідувань викрило благодійну організацію, яка продавала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців.

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Як ідеться у повідомленні бюро, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України столична благодійна організація оголосила збір 1 мільйона доларів на потреби Збройних сил України.

У своїх постах в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.

"Але після ввезення на митну територію України не менше 1 тисячі бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей. Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тисяч гривень військовим перед тим, як були викриті", - повідомляє ДБР.

Фото: ДБР

Виконуючому обов'язки голови правління організації повідомили про підозру в продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі та під час дії воєнного стану (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу). Людині загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Розслідування справи триває, встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

В свою чергу, в самій прокуратурі зазначають, що мова йде про жінку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.