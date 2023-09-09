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Категория
Общество
Дата публикации

Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)

Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)

Правоохранители задержали руководителя волонтерского центра благотворительной организации, который вместе с женой и водителем организации из Белой Церкви организовали схему ввоза через границу автомобилей в качестве гуманитарной помощи и их продажи в Украине.

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Как сообщают Нацполиция и Киевская областная прокуратура, имея льготы на ввоз товара из-за границы, мужчина решил пользоваться ими для собственного обогащения. Организатор и сообщник завозили транспорт по нулевому растаможиванию для последующей безвозмездной передачи военным.

В дальнейшем же дельцы доводили внедорожники и микроавтобусы до презентабельного вида и выставляли на продажу на специализированной интернет-площадке. В частности, жена организатора и подельник вели переговоры, готовили документы для продажи и показывали авто потенциальным покупателям, проводили с ними все необходимые расчеты. Однако после получения средств от покупателей автомобили передавались не им, а военным на безвозмездной основе.

6 сентября фигурантов задержали за продажу четырех автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи и оформленных на благотворительную организацию. За них участники сделки получили почти 16 тысяч евро (более 600 тысяч гривен).

Участникам схемы сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли) Уголовного кодекса. В суд направлены ходатайства об избрании им мер в виде содержания под стражей.

По результатам обысков изъято 28 автомобилей (как легковых, так и грузовых), включая указанные четыре. Большинство из них имеют иностранную регистрацию. Также изъяты наличные денежные средства, документация и черновые записи. Кроме того, в рамках расследования исследуются факты нецелевого использования товаров, полученных в качестве гумпомощи.

Фото 2 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Нацполиция
Фото 3 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Нацполиция
Фото 4 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Нацполиция
Фото 5 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Нацполиция
Фото 6 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 7 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 8 — Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура

Мероприятия по разоблачению проводили следователи Белоцерковского райуправления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Белоцерковского райотдела Службы безопасности Украины и департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним при этом, что с 1 декабря в Украине должна заработать автоматизированная система регистрации гумпомощи. Организации смогут подавать онлайн декларации с кодом, по которому таможенники будут пропускать груз. При этом после распределения помощи благотворители должны отчитываться в системе о времени и месте раздачи груза.

Автор:
Тимофей Беспятов