Руководителя благотворительной организации поймали на фейковых продажах автомобилей, завозимых для военных (ФОТО)

Правоохранители задержали руководителя волонтерского центра благотворительной организации, который вместе с женой и водителем организации из Белой Церкви организовали схему ввоза через границу автомобилей в качестве гуманитарной помощи и их продажи в Украине.

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Как сообщают Нацполиция и Киевская областная прокуратура, имея льготы на ввоз товара из-за границы, мужчина решил пользоваться ими для собственного обогащения. Организатор и сообщник завозили транспорт по нулевому растаможиванию для последующей безвозмездной передачи военным.

В дальнейшем же дельцы доводили внедорожники и микроавтобусы до презентабельного вида и выставляли на продажу на специализированной интернет-площадке. В частности, жена организатора и подельник вели переговоры, готовили документы для продажи и показывали авто потенциальным покупателям, проводили с ними все необходимые расчеты. Однако после получения средств от покупателей автомобили передавались не им, а военным на безвозмездной основе.

6 сентября фигурантов задержали за продажу четырех автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи и оформленных на благотворительную организацию. За них участники сделки получили почти 16 тысяч евро (более 600 тысяч гривен).

Участникам схемы сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли) Уголовного кодекса. В суд направлены ходатайства об избрании им мер в виде содержания под стражей.

По результатам обысков изъято 28 автомобилей (как легковых, так и грузовых), включая указанные четыре. Большинство из них имеют иностранную регистрацию. Также изъяты наличные денежные средства, документация и черновые записи. Кроме того, в рамках расследования исследуются факты нецелевого использования товаров, полученных в качестве гумпомощи.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура

Мероприятия по разоблачению проводили следователи Белоцерковского райуправления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Белоцерковского райотдела Службы безопасности Украины и департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним при этом, что с 1 декабря в Украине должна заработать автоматизированная система регистрации гумпомощи. Организации смогут подавать онлайн декларации с кодом, по которому таможенники будут пропускать груз. При этом после распределения помощи благотворители должны отчитываться в системе о времени и месте раздачи груза.