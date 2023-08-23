Российский теракт в Еленовке. Экспертиза подтвердила применение огнеметов

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз завершил экспертизу по теракту в Еленовке Донецкой области, который российские оккупанты осуществили в июле 2022 года. Об этом сообщил директор Института Александр Рувин в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что эксперты подтвердили применение врагом огнеметного оружия.

"Мы закончили экспертизу, которая касается Еленовки, где было использовано, по выводам наших экспертов, огнеметное оружие, в результате которого погибло большое количество наших военнослужащих", – сказал Рувин.

Убийство пленных в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля 2022 года российские оккупантысовершили терактпротив украинских военнопленных, удерживаемых на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области. Среди погибших были защитники "Азовстали".

Российская пропаганда заявляла, что якобы украинские военные нанесли удар по колонии. В свою очередь Генеральный штаб ВСУ опроверг эти обвинения.

Также в Генштабе отмечали, что в колонии произошел мощный взрыв. Теракт был совершен наемниками ЧВК "Вагнер" без согласования с военным руководством РФ. Главное управление разведки Украины информировало, что оккупанты не собирались обменивать украинских пленных и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания.

По данным российской стороны, на территории колонии погибло более 50 украинцев. А в Офисе генпрокурора Украины сообщали о гибели около 40 и ранении 130 человек.

В октябре на тот момент еще и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил, что российские захватчики применили реактивные пехотные огнеметы "Шмель".