Теракт в Еленовке. Омбудсмен сообщил о возвращении тел украинских защитников

Украине удалось вернуть тела защитников, погибших в результате российского теракта в Еленовке Донецкой области, совершенного в июле 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

"Тела погибших в Еленовке удалось вернуть. В настоящее время проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами информированы", – сказал он.

Лубинец рассказал, что после теракта общался с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и предлагал допустить в Еленовку международных экспертов. В РФ сначала согласились на такой шаг, но потом появилась информация, что россияне срочно якобы убирают барак, в котором содержались украинские военнопленные и где был устроен взрыв, и проводят "ремонтные работы".

"Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили", – отметил омбудсмен.

По его словам, миссия ООН по установлению фактов о теракте ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами касательно взрыва в колонии.

"Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься", – высказался уполномоченный ВР.

Как добавил Лубинец, эксперты считают, что россияне установили внутри барака заряд, которые дает очень высокую температуру.

Убийство пленных в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили теракт против украинских военнопленных, удерживаемых на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области. Среди погибших были защитники "Азовстали".

Российская пропаганда заявляла, что якобы украинские военные нанесли удар по колонии. В свою очередь Генеральный штаб ВСУ опроверг эти обвинения.

Также в Генштабе отмечали, что теракт совершили наемники ЧВК "Вагнер" без согласования с военным руководством РФ. Главное управление разведки Украины информировало, что оккупанты не собирались обменивать украинских пленных и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания.

По данным российской стороны, на территории колонии погибло более 50 украинцев. А в Офисе генпрокурора Украины сообщали о гибели около 40 и ранении 130 человек.

В августе 2022 года Организация Объединенных Наций создала группу по расследованию теракта в колонии. Однако в январе текущего года стало известно, что миссию распустили.

Что касается Международного комитета Красного Креста, то в октябре 2022-го руководитель Офиса президента Андрей Ермак предъявлял представителям организации требование направить миссию в колонию. Однако МККК проигнорировал этот призыв.