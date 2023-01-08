Омбудсмен раскритиковал нейтральную позицию ООН по расследованию теракта в Еленовке

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал ООН за посреднически-нейтральную позицию по расследованию убийства украинских военнопленных в Еленовке.

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"Теперь миссию (по расследованию трагедии в Еленовке, - ред.) распустили. Без объяснений, без анализа действий РФ. Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, приезжайте. Но в который раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН", - отметил он.

Лубинец добавил, что ООН не выразила "ни слова осуждения" российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда международную миссию.

"Если уже создали, то хоть какую-нибудь работу сделайте. А если вы не получили гарантий безопасности, прямо публично скажите: Россия нас не допустила", - подчеркнул он.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию, созданную для расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке.

Напомним, после масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.

Впоследствии Офис Президента поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста направить свою миссию в колонию. По словам омбудсмена, Красный Крест проигнорировал это требование Украины.