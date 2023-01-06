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Генсек ООН распустил миссию по расследованию теракта в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию, созданную для расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке.
Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает "Радио Свобода".
"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов по инцидентам 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", – сказал он.
Как пояснил представитель ООН, миссию решили расформировать, потому что она не получила необходимых гарантий безопасности и доступа к месту, где находились пленные в Еленовке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – добавил он.
Напомним, после масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.
Впоследствии Офис Президента поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста направить свою миссию в колонию. По словам омбудсмена, Красный Крест проигнорировал это требование Украины.