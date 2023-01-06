Генсек ООН розпустив місію з розслідування теракту в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію, яку створювали для розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.

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Про це повідомив представник ООН Стефан Дюжаррік, передає "Радіо Свобода".

"Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події", – сказав він.

Як пояснив представник ООН, місію вирішили розформувати, тому що вона не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу до місця де перебували полонені в Оленівці.

"У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому", – додав він.

Нагадаємо, після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.

Згодом, Офіс Президента поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста направити свою місію до колонії. За словами омбудсмена, Червоний Хрест проігнорував цю вимогу України.