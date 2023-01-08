Омбудсмен розкритикував нейтральну позицію ООН щодо розслідування теракту в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував ООН за посередницько-нейтральну позицію щодо розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.

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"Тепер місію (з розслідування трагедії у Оленівці, - ред.) розпустили. Без жодних пояснень, без аналізу дій РФ. Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, приїжджайте. Але вкотре, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН", - зазначив він.

Лубінець додав, що ООН не висловила "жодного слова засудження" російської сторони, яка зробила все, щоб не допустити туди міжнародну місію.

"Якщо вже створили, то хоч якусь роботу зробіть. А якщо ви не отримали гарантій безпеки, прямо публічно скажіть: Росія нас не допустила",- наголосив він.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію, яку створювали для розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.

Згодом, Офіс Президента поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста направити свою місію до колонії. За словами омбудсмена, Червоний Хрест проігнорував цю вимогу України.