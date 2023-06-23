В Украину вернули тела еще 51 павшего защитника

Состоялась репатриация тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня, 23 июня, удалось вернуть домой тела 51 защитника.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Напомним, 30 мая удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 79 павших украинских защитников.