В Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника

Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 23 червня, вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 30 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 79 полеглих українських захисників.