Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 79 полеглих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 5 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 80 полеглих українських захисників.