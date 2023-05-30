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Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 79 полеглих українських захисників.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Нагадаємо, 5 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 80 полеглих українських захисників.