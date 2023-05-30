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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Фото: gur.gov.ua

Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 79 полеглих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленні. 

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо,  5 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 80 полеглих українських захисників.

Автор:
Світлана Манько