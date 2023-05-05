ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна повернула тіла ще 80 загиблих українських військових

Україна повернула тіла ще 80 загиблих українських військових
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

У п'ятницю, 5 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 80 полеглих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України.

Як зазначається, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. 

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 14 квітня, вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. 

Автор:
Ніна Комащенко