Україна повернула тіла ще 80 загиблих українських військових

У п'ятницю, 5 травня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 80 полеглих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України.

Як зазначається, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 14 квітня, вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових.