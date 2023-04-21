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Одного священика УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців, — голова СБУ
Одного зі священників УПЦ (МП), якому суд виніс вирок за колаборанство, вдалося обміняти на 28 українських військовослужбовців, повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що суди вже винесли 7 вироків щодо священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога
Загалом контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) розпочалися ще в 2022 році. В результаті було порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.
"І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк, уточнивши, що загалом за обміном було передано двох священиків УПЦ (МП).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, за матеріалами СБУ було припинено громадянство України 19 священикам УПЦ (МП).
"Я вже говорив раніше – наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно у рамках закону, незважаючи на церковний сан", - підсумував голова СБУ.
Нагадаємо, УПЦ (МП) стверджують, що є "самостійною і незалежною організацією у своєму управлінні та устрої". В статуті РПЦ офіційно закріплений особливий статус УПЦ з центром управління в м. Києві. Але за інформацією Держетнополітики, така заява не відповідає дійсності.
Крім того, під час обшуків СБУ щоразу виявляє докази зв'язків між представниками УП (МП) та країною-агресором.