Одного священика УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців, — голова СБУ

Одного зі священників УПЦ (МП), якому суд виніс вирок за колаборанство, вдалося обміняти на 28 українських військовослужбовців, повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що суди вже винесли 7 вироків щодо священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога

Загалом контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) розпочалися ще в 2022 році. В результаті було порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.

"І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк, уточнивши, що загалом за обміном було передано двох священиків УПЦ (МП).

Крім того, за матеріалами СБУ було припинено громадянство України 19 священикам УПЦ (МП).

"Я вже говорив раніше – наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно у рамках закону, незважаючи на церковний сан", - підсумував голова СБУ.

Нагадаємо, УПЦ (МП) стверджують, що є "самостійною і незалежною організацією у своєму управлінні та устрої". В статуті РПЦ офіційно закріплений особливий статус УПЦ з центром управління в м. Києві. Але за інформацією Держетнополітики, така заява не відповідає дійсності.

Крім того, під час обшуків СБУ щоразу виявляє докази зв'язків між представниками УП (МП) та країною-агресором.