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Категория
Общество
Дата публикации

Украина вернула тела еще 80 погибших украинских военных

Украина вернула тела еще 80 погибших украинских военных
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных.

В пятницу, 5 мая, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 80 павших украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

Как отмечается, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Напомним, 14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных.

Автор:
Нина Комащенко