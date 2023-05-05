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Украина вернула тела еще 80 погибших украинских военных
В пятницу, 5 мая, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 80 павших украинских защитников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.
Как отмечается, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Напомним, 14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных.