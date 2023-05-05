Украина вернула тела еще 80 погибших украинских военных

В пятницу, 5 мая, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 80 павших украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

Как отмечается, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Напомним, 14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных.