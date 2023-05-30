Украина вернула тела еще 79 погибших защитников

Сегодня, 30 мая, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 79 погибших украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Напомним, 5 мая удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 80 погибших украинских защитников.