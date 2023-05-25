Украина вернула из плена 106 военных, защищавших страну на Бахмутском направлении

Украина с РФ 25 мая провела очередной обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 106 военных, защищавших страну на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

В результате обмена домой вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. 68 из освобожденных военных до этого считались пропавшими без вести.

Среди освобожденных военнослужащих 98 были в рядах ВСУ, в том числе 21 представитель территориальной обороны. Также удалось вернуть 7 пограничников и одного военнослужащего Государственной специальной службы транспорта.

У семерых защитников обнаружили различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год. Кроме того, репатриированы тела двух иностранцев и одной украинки.

По данным КШВОВ, в общей сложности по состоянию на 25 мая в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек, в том числе, 139 гражданских.

"Координационный штаб по обращению с военнопленными, вся наша команда выполняют задачи президента - как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский очертил эту задачу как одну из ключевых", - добавил Ермак.

Предыдущий обмен состоялся в начале мая. Тогда домой удалось вернуть 42 защитника и три защитницы "Азовстали". До этого, 26 апреля, Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, в том числе защитников "Азовстали".