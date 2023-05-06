Украина вернула из российского плена 45 защитников "Азовстали" (ВИДЕО, ФОТО)

Украина и страна-агрессор Россия 6 мая провели очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, все освобожденные защитники – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. Среди них – 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Также среди освобожденных есть воины, женившиеся во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".

"Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстале" и сегодня возвращается домой", - отметил Ермак.

Напомним, Украина 26 апреля вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали".